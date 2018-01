Inbrekers knippen omheining door 02u42 0

Bewoners van de Maenhoutstraat in Sint-Martens-Latem hebben opgemerkt dat hun omheining achteraan de woning is doorgeknipt. Vermoedelijk gaat het om dieven die op een later tijdstip wilden toeslaan. Bij vorige inbraken in de straat gingen inbrekers op dezelfde manier te werk via de Latemkouter. (JEW)