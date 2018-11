Inbrekers gooien ruit in en zoeken geld en juwelen Wouter Spillebeen

27 november 2018

16u03 0 Sint-Martens-Latem In de Mortelpotstraat in Sint-Martens-Latem zijn bewoners maandagnamiddag het slachtoffer geworden van inbrekers.

De daders gooiden aan de achterkant van de woning een raam in en kwamen zo naar binnen. Ze doorzochten de hele woning en vonden een hoeveelheid geld en juwelen. De politie is een onderzoek gestart naar de feiten. Er is voorlopig geen aanwijzing dat de inbraak aan andere inbraken gelinkt kan worden.