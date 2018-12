Inbrekers dringen huis binnen in Rode Beukendreef via eerste verdieping Jeffrey Dujardin

13 december 2018

In de Rode Beukendreef in Sint-Martens-Latem zijn inbrekers woensdag in een huis binnengedrongen. Ze forceerden achteraan de woning het raam op de eerste verdieping en drongen binnen. De bovenverdieping werd volledig doorzocht, maar er viel geen buit te rapen. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.