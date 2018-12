Inbrekers aan het werk op kerstavond in Sint-Martens-Latem Jeffrey Dujardin

27 december 2018

15u12 0

Op kerstavond en Kerstmis zijn er inbrekers aan het werk geweest in Sint-Martens-Latem. In de Golflaan kropen de verdachte(n) op een plat dak. Ze gebruikten hiervoor een ladder die in de tuin stond. Op de eerste verdieping sloegen ze een raam stuk, maar ze geraakten de woning niet binnen. In de Muldersdreef braken ze in via een raam op het gelijkvloers. Het hele huis werd doorzocht en er werden juwelen, merkkledij en een tablet gestolen. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.