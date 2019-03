Inbrekers aan het werk in Hooglatem Sam Ooghe

27 maart 2019

17u40 0 Sint-Martens-Latem Inbrekers hebben deze week toegeslagen in de Constant Permekelaan in Hooglatem. De politie onderzoekt de zaak.

Dat laat de persdienst van de politiezone Schelde-Leie weten. Dieven sloegen achteraan een raam in in een woning in de Permekelaan. Ze doorzochten de volledige woning en vluchtten weg met geld. De daders zijn voortvluchtig.