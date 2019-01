Inbreker op heterdaad betrapt in Sint-Martens-Latem Jeffrey Dujardin

09 januari 2019

15u00 0

In de Latemstraat in Sint-Martens-Latem is dinsdagavond rond 21 uur een inbraak gepleegd. De inwoonster van huis hoorde kabaal in haar keuken. Toen ze ging kijken, stond ze oog in oog met een inbreker. De man vluchtte onmiddellijk weg door het raam dat open geforceerd werd. Er bleek er niks gestolen te zijn. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.