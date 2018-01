Inbraken aan Golfpark 29 januari 2018

In Sint-Martens-Latem werd zaterdagavond tweemaal ingebroken in de buurt van het Golfpark. De inbrekers sloegen rond 19 uur toe in de Groenedreef, en later ook in de Nelemeersstraat. Daar werden ze zelfs op heterdaad betrapt. De daders vluchtten weg in de richting van de Papenaard. Buurtbewoners werden gevraagd hun tuinverlichting aan te zetten tijdens de zoekactie van de politie. De daders zouden nog steeds op vrije voeten zijn. Tips zijn welkom op 09/321.76.60 of via recherche@pzschelde-leie.be.





(OSG)