Inbraak net voor ramkraak Switch 07 augustus 2018

02u30 0

Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen in de Karel Van Wijnendaelelaan in Sint-Martens-Latem. Ze braken er rond half twee binnen in een garage en namen werkmateriaal mee dat onder de carport stond.





Opvallend is dat de inbraak plaatsvond net vóór de ramkraak op electronicazaak Switch, dat minder dan een kilometer verderop ligt. Of het om dezelfde daders gaat, is nog onduidelijk. "Het onderzoek loopt", klinkt het bij de politie. Er zouden in beide zaken nog geen verdachten opgepakt zijn. Bij Switch kon gisteren niemand verdere toelichting geven. (OSG)