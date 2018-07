Inbraak in een woning 04 juli 2018

02u41 0

Inbrekers hebben dinsdagnacht in Sint-Martens-Latem toegeslaan. In de Karel Van Wijnendaelelaan braken tussen 02.35 uur en 03.17 uur in een woning via een openstaande ruit. Hierdoor kwamen ze in de bergplaats van de woning. Doordat het alarm getriggerd werd gingen ze op de vlucht en kon niks gestolen worden.





Het Buurtinformatienetwerk (BIN) werd opgestart en de politie hield een zoekactie. Er is een onderzoek gestart. (DJG)