Groen licht voor nieuwe bibliotheek Anthony Statius

24 november 2018

10u41 2 Sint-Martens-Latem Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem heeft van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen groen licht gekregen voor de bouw van de nieuwe bibliotheek. “Alle ingediende bezwaren werden ongegrond verklaard en als alles goed gaat zal de bibliotheek in het najaar van 2020 klaar zijn”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn).

De nieuwe bibliotheek van van Sint-Martens-Latem komt er dan toch. Het ontwerp van architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen en vooral het kostenplaatje van 2,2 miljoen euro is al een tijdje voer voor discussie binnen de gemeente en tegen het ingediende project kwamen twaalf bezwaren.

“Het ingediende project werd bestreden door figuren vanuit VLD-kringen die in beroep gingen tegen de vergunning”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). “De Bestendige Deputatie met als verslaggever en verantwoordelijke voor ruimtelijke ordening Hilde Bruggeman heeft nu groen licht gegeven voor de bouw van de nieuwe bibliotheek. De Deputatie oordeelde dat alle ingediende bezwaren ongegrond waren en verwierp het beroep tegen de vergunning. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor de effectieve realisatie van het project, met goedkeuring bestek en de opstart van de aanbestedingsprocedure.”

“Aan het project ging een lange, zorgvuldige voorbereiding vooraf en er werd gezocht naar een synergie met de school. Dat heeft er bovendien toe geleid dat een deel van het project ook gesubsidieerd wordt, voor een bedrag van zo’n 400.000 euro. Het nieuwe project zal niet alleen een troef zijn voor de lezers in onze gemeente, maar ook voor de school die een nieuwe refter en enkele nieuwe klassen krijgt. Het gebouw is op maat van de gemeente: niet te groot en niet te klein. Het zal omgeven worden met groen en er komt een nieuwe doorsteek voor voetgangers en fietsers, wat de schoolomgeving veiliger en gezonder zal maken. De werken starten waarschijnlijk in de zomer van 2019 en de bibliotheek zal klaar zijn in het najaar van 2020.”