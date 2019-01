Gratis nieuwjaarsreceptie in de sporthal Anthony Statius

04 januari 2019

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Sint-Martens-Latem en Deurle uit op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de sporthal. Alle bezoekers worden getrakteerd op een drankje en een hapje en vrijwilligers en medewerkers van de gemeente zullen alles in goede banen leiden. Sinds enkele jaren is er ook een kinderhoek voorzien.

Iedereen is welkom tussen 11 en 13 uur in de gemeentelijke sporthal in de Hoge Heirweg 64.