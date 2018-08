Glasafval gaat ondergronds aan sporthal 30 augustus 2018

02u42 0 Sint-Martens-Latem Glasafval stop je in Sint-Martens-Latem vanaf nu onder de grond. Het gemeentebestuur heeft nieuwe, ondergrondse glascontainers laten installeren aan de sportsite aan de Hoge Heirweg. Later komen er ook nog camera's tegen sluikstorters.

Op de parking aan FC Latem staan sinds kort zes ondergrondse glascontainers, drie voor gekleurd glas en drie voor wit glas.





"De glasbollen op de parking aan de sporthal werden vervangen", zegt schepen van afvalbeleid Rigo Van de Voorde (Welzijn). "Met ondergrondse containers is er minder visuele hinder, er is minder hinder bij het inwerpen van het glas en mensen zijn ook meer zichtbaar. Je kan dus geen sluikstort meer achterlaten achter de glasbollen."





De gemeente schakelt ook een versnelling hoger tegen sluikstorters. "In het voorjaar werden er camera's geplaatst aan de ingang van het recyclagepark in de Lijnstraat, net naast de glasbollen. De politie kan op basis van de beelden beslissen of er een pv moet opgemaakt worden. Binnenkort komen er aan de ondergrondse glascontainers aan de sporthal ook camera's, want ook daar hebben we nog steeds problemen met sluikstorters." (ASD)