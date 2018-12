Gemeenteraad keurt belastingvermindering goed Voorstel oppositiepartij VLD goedgekeurd door Samen en N-VA Anthony Statius

09u34 0 Sint-Martens-Latem Een verrassing van formaat op de laatste gemeenteraad van Sint-Martens-Latem. Oppositiepartij Voor Latem en Deurle stelde een vermindering op personenbelasting en economische bedrijvigheid voor en kreeg steun van de huidige meerderheidspartijen Samen en N-VA. De drie partijen zetten zo burgemeester Agnes-Lannoo-Van Wanseele en haar partij Welzijn tweemaal een hak met een stemming van 11 tegen 7. “Ridicuul en amateuristisch”, zegt de burgemeester.

Op de laatste gemeenteraad van deze legislatuur bracht oppositiepartij Voor Latem en Deurle een voorstel tot verlaging van de gemeentebelasting op de personenbelasting 2019 – een verlaging van 5,5% naar 5 % en een verlaging van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheden 2019 - van 110,00 naar 55,00 euro - op de agenda. Zij kregen verrassend genoeg steun van de huidige meerderheidspartijen Samen en N-VA en zetten zo burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele en Welzijn een hak.

“Reeds jaren stelt onze fractie vast dat de gemeentelijke inkomsten uit de personenbelasting significant en aanhoudend gestegen zijn waardoor deze nu 24% hoger uitvallen dan wat oorspronkelijk bij aanvang van de legislatuur werd verwacht”, zegt Nicolas Bosschem (VLD). “Het is dan ook logisch dat hiervan een deel wordt teruggegeven aan de inwoners, of minder wordt geïnd”, vult uittredend fractieleider Arnold Meirlaen aan. “Ook voor wat betreft de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheden was er ruimte, dit omdat er meer dossiers zijn”, klinkt het.

De oppositiepartij kreeg bijval van de huidige meerderheidspartijen Samen en N-VA en zo ontstond een unieke meerderheid van 11 tegen 7. Samen en N-VA zetelen vanaf 1 januari ook op de oppositiebanken. Een voorbode voor de komende legislatuur? “Welzijn koos ervoor om de komende legislatuur alleen te besturen, dit met een krappe meerderheid van 10 van de 19 zetels. Dat dit voorstel mee wordt goedgekeurd door de twee andere partijen, die vanaf januari samen met ons in de oppositie zullen zetelen, schept mooie perspectieven om met onze partij constructief te wegen op het beleid van deze gemeente” besluit Nicolas Bosschem, die Arnold Meirlaen opvolgt als fractieleider van de Latemse liberalen.

“Ik heb geen probleem met een belastingvermindering op zich, maar dit voorstel werd niet eens grondig onderzocht", reageert burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. “Om dit op het einde van een legislatuur er nog snel door te drukken is ridicuul, amateuristisch en populistisch. Daarbij kan het wettelijk gewoon niet en dus zal dit goedgekeurde voorstel hoogstwaarschijnlijk teruggeschroefd worden.”