Gemeente wordt geteisterd door inbraakgolf 08 augustus 2018

02u49 0 Sint-Martens-Latem Een inbraakgolf teistert Sint-Martens-Latem. De afgelopen week vonden er vijf inbraken op één vierkante kilometer plaats. Of het over dezelfde bende gaat, kan de politie of het parket niet bevestigen.

Het begon op zondagnacht 29 juli, rond 3.30 uur. Toen hadden vijf Nederlandse gangsters de computerwinkel Tones.be in het vizier. Met een voorhamer sloegen ze de voordeur in. Op de camerabeelden in de winkel is te zien hoe één van de gangsters, die op het moment van de feiten een pet droeg, naar binnen loopt en in minder dan een halve minuut zes laptops steelt, met een waarde van 5.200 euro. De gangsters stoven weg via de E17 naar Antwerpen. De volgende ramkraak vond vorige zondagnacht plaats bij Switch, amper 650 meter verder, De daders gebruikten dezelfde methodiek. Ze sloegen de achterdeur in met een mokerhamer. Bij Switch werden ook laptops en gsm's gestolen. De politie kon de wagen van de verdachten achtervolgen, maar de verdachten sprongen uit de auto en vluchtten. De politie kon ze niet vatten.





Tesla gestolen

Diezelfde nacht sloegen ook dieven toe in de Karel Van Wijnendaelelaan in Sint-Martens-Latem. Ze braken er rond half twee binnen in een garage en namen werkmateriaal mee. Gisterennacht rond 3.30 uur was er weer een inbraak in diezelfde laan.





Toen werden de dieven opgeschrikt door de honden. Om 5 uur werd een Tesla gestolen na een inbraak in de Kwakstraat, gelukkig voor de eigenaars was de batterij niet volledig opgeladen. De wagen werd gisteren achtergelaten teruggevonden in Wemmel. (DJG)