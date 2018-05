Geen regenboogvlag voor één dag 18 mei 2018

De gemeente Sint-Martens-Latem weigerde gisteren de regenboogvlag op te hangen tijdens de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie. "Wij stappen niet mee in een wij-zij-verhaal, in onze gemeente is iedereen gelijk", zegt burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn).





Alle Vlaamse steden en gemeenten lieten gisteren de regenboogvlag wapperen, behalve Kraainem en Sint-Martens-Latem.





"Wij hebben nog nooit de regenboogvlag opgehangen", reageert burgemeester Lannoo. "Hiermee geven we de boodschap dat holebi's en transgenders gewoon deel uitmaken van onze samenleving, zonder dat daar op één dag in het jaar speciaal aandacht aan geschonken moet worden. Ik noem die vlag de waan van de dag, gewoon om politiek correct te zijn. Het respect voor elkaar moet er iedere dag zijn. Aan de Sancta Maria-school staat een gedicht van de Latemse dichter Dimitri Casteleyn: 'we zijn wat we van mekaar maken met woorden, tedere woorden'. Een krachtige en universele boodschap: wij willen geen fobie of haat in onze gemeente, nooit, tegen geen enkele minderheidsgroep, tegen niemand." (ASD)