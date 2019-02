Geen inbrekers, wel chauffeurs onder invloed Wouter Spillebeen

03 februari 2019

15u19 0 Sint-Martens-Latem Bij een controleactie tegen inbraken heeft de politiezone Schelde-Leie in de nacht van zaterdag op zondag geen inbrekers, maar wel drie chauffeurs onder invloed gevat.

De politie patrouilleerde zowel met anonieme wagens als met gewone politievoertuigen in De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem. De actie volgt na heel wat inbraken in de politiezone de afgelopen weken, vooral in Sint-Martens-Latem. “Inbrekers werden er niet gevat. We kregen gelukkig ook geen meldingen van inbraken”, klinkt het bij de politiezone. Er werden wel twee bestuurders betrapt onder invloed van alcohol en een onder invloed van verdovende middelen.