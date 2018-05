Freddy Byn trekt naast tanden ook VLD-lijst 02 mei 2018

Oppositiepartij Voor Latem en Deurle (VLD) pakt uit met een nieuw gezicht. Tandarts Freddy Byn uit Deurle zal naast tanden ook de kieslijst trekken in oktober. Gemeenteraadslid Marian De Clercq staat op de tweede plaats. De partij leverde de twee vorige legislaturen de burgemeester, maar zit sedert 2012 in de oppositie. Met Freddy Byn en Marian De Clercq, actief als directeur bij De Wal in Wondelgem, lanceert de partij de eerste twee namen van de kieslijst.





Freddy is voorzitter van de Latemse Kunstkring en bestuurslid van de cultuurraad. Hij is sinds zijn jeugd heemkundige, speelde vroeger bij FC Latem en is al 35 jaar actief als tandarts. (ASD)