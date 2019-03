Freddy Bijn verlaat Latemse gemeenteraad, Anneke De Cock legt de eed af Anthony Statius

21 maart 2019

15u42 0 Sint-Martens-Latem Freddy Bijn heeft op maandag 18 maart ontslag genomen als gemeenteraadslid van de fractie Voor Latem Deurle (VLD). In oktober 2018 was Freddy nog lijsttrekker voor de Latemse liberalen. Hij wordt opgevolgd door Anneke De Cock.

Vorig jaar werd tandarts Freddy Bijn als kopman van de Latemse liberalen de verkiezingen ingestuurd. In oktober werd hij verkozen als gemeenteraadslid en zetelde tot nu met VLD vanuit de oppositiebanken. Zijn politieke carrière is echter van korte duur, want op de gemeenteraadszitting van maandag 18 maart nam hij al afscheid als raadslid.

“Ik ben niet echt een pure oppositievoerder”, zegt Freddy Bijn. “Als een voorstel van de meerderheid waardevol is, dan zal ik dat ook niet afkeuren. Maar de hoofdreden waarom ik stop, is tijdsgebrek. Naast mijn werk als tandarts ben ik actief als voorzitter van de Latemse Kunstkring en daarnaast organiseer ik regelmatig groepsreizen. Mocht ik verkozen geweest zijn als burgemeester of schepen dan had ik een van die zaken laten vallen, maar dit was niet het geval. De komende maanden moet ik mij al vijf keer laten verontschuldigen op de gemeenteraad omdat ik een groepsreis organiseer. Aangezien de verhouding meerderheid-oppositie nipt is - meerderheidspartij Welzijn heeft tien zetels, oppositiepartij VLD heeft er vier en het kartel N-VA/Samen heeft er vijf - is het beter dat onze fractie bij iedere stemming voltallig is.”

Freddy wordt opgevolgd door Anneke De Cock, die maandag de eed aflegde als gemeenteraadslid. De 49-jarige Latemse is al jarenlang actief in het verenigingsleven, waaronder bij de voetbalclub FC Latem. Ze was ook jarenlang gemachtigd opzichter bij de Simonnetschool. Sinds zes jaar zet Anneke zich in voor de partij Voor Latem en Deurle.