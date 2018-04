Fractieleider VLD geen kandidaat meer 18 april 2018

02u49 0

Arnold Meirlaen, fractieleider van Voor Latem en Deurle (VLD), komt niet op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. "Ik wil meer tijd vrijmaken voor mijn familie", zegt Meirlaen. Hij was meer dan twintig jaar actief in de gemeentepolitiek van Deurle en Sint-Martens-Latem. Van 1995 tot 2000 als toehoorder op de gemeenteraadszittingen, als onafhankelijk kandidaat en verkozene (fractieleider VLDplus) in de periode 2001-2006, daarna als schepen van financiën van 2007 tot en met 2012 en vandaag nog als fractieleider VLD op de oppositiebanken. "Vele avonden werden gehypothekeerd door de politiek", zegt Meirlaen. "Als echtgenoot, vader en grootvader van drie kleinkinderen die in de mooiste momenten van hun peuter- en kleuterzijn vertoeven, wil ik andere prioriteiten stellen." (ASD)