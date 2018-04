Fietser (80) lichtgewond na aanrijding op Golflaan 27 april 2018

Een 80-jarige fietser is woensdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Golflaan in Sint-Martens-Latem. De man uit Deinze werd er rond 14.10 uur aangereden door een wagen met achter het stuur een 46-jarige vrouw uit Brugge die van een parking wilde rijden. Bij dat manoeuvre had ze de fietser niet gezien. De tachtiger moest voor verzorging naar het AZ Maria Middelares in Gent overgebracht worden. (JEW)