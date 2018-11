Fietser (38) lichtgewond na aanrijding in Oude Pontweg Jeffrey Dujardin

26 november 2018

15u59 0

In de Oude Pontweg in Sint-Martens-Latem is zondagmiddag om 11.55 uur een verkeersongeval gebeurd. Een 38-jarige fietser uit Deinze reed in de Oude Pontweg, een BMW met een 39-jarige man uit Deinze aan het stuur reed de fietser aan in een scherpe bocht. De fietser kwam ten val en werd lichtgewond naar het ziekenhuis in Deinze gebracht.