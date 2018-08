Extra petanqueterreinen aan Oase en museum Gevaert-Minne 21 augustus 2018

De gemeente Sint-Martens-Latem investeert in de heraanleg van oude en de aanleg van nieuwe petanqueterreinen. Zo komen er nieuwe pleintjes aan Oase en in het groen rond het museum Gevaert-Minne. "De petanqueterreinen aan het Sociaal Huis en Huize Elsakker werden eerder dit jaar heraangelegd", zegt sportschepen Pieter Vanderheyden (Welzijn). "Dit terrein is voornamelijk bedoeld voor de inwoners van de witte huisjes en rusthuis Ter Venne, maar ze zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk. Deze maand werden ook de terreinen vernieuwd in Open Veld en aan de Nieuwe Brug. Op de planning staat nog de aanleg van een petanqueterrein aan de Oase en ook in het groen rond het museum Gevaert-Minne."





Dit najaar wordt ook de sporthal verder gerenoveerd. Alle schrijn- en raamwerk wordt vernieuwd, aan de ingang komt een sas en er wordt een fietsenstalling gebouwd waarvan het dak dienst zal doen als terras voor de cafetaria. Op hetzelfde moment wordt ook de lift in de sporthal vervangen." (ASD)