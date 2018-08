Ex-burgemeester uit politiek, zoon erin BOB VAN HOOLAND (81) GEEFT FAKKEL DOOR AAN HANS (49) ANTHONY STATIUS

23 augustus 2018

02u45 0 Sint-Martens-Latem Bob Van Hooland neemt afscheid van de Latemse politiek. De 81-jarige ex-burgemeester staat niet meer op de lijst van Welzijn. Maar ondertussen maakt zoon Hans (49) wel zijn politiek debuut als lijstduwer van de lokale partij, die zijn vader mee hielp oprichten.

Na vier decennia zal Bob Van Hooland sowieso niet meer zetelen in de Latemse gemeenteraad. De 81-jarige ex-burgemeester staat niet op de lijst van Welzijn, zijn zoon Hans wel. De 49-jarige medezaakvoerder van het Gentse dakwerkbedrijf Lumco is voor het grote publiek misschien een nieuw gezicht, maar achter de schermen was hij in 1994 en 2000 een van de drijvende krachten achter de campagne van Welzijn.





Weinig getwijfeld

"Ik was 8 jaar toen mijn vader eerste schepen werd, dus politiek is nooit veraf geweest in ons gezin", vertelt Hans. "Toen mijn vader deze zomer plots aankondigde dat hij zou stoppen, heb ik wel nagedacht om zelf in de politiek te stappen. Hij heeft het me nooit gevraagd, maar toen de partij mij de kans aanbood, heb ik niet lang getwijfeld. Mijn ambitie? Ik stel geen eisen, gewoon zoveel mogelijk stemmen behalen voor deze integere en enthousiaste ploeg. Ik doe het niet louter om in de voetsporen van mijn vader te treden, maar wel vanuit mijn overtuiging dat Welzijn onze gemeente haar unieke karakter heeft laten behouden."





Begin vorig jaar werd Bob Van Hooland nog gehuldigd voor zijn lange carrière in de lokale politiek van Sint-Martens-Latem en Deurle. Op 1 januari 1977 legde Bob Van Hooland - docent aan de Vlerick Business School en professor public management aan de Universiteit van Gent - de eed af als gemeenteraadslid onder de nieuwe partij Welzijn, die hij mee had helpen oprichten. Hij werd meteen verkozen als eerste schepen met als bevoegdheden Sport, Financiën en Onderwijs en op 30 juli 1980 nam hij de burgemeesterssjerp over van Raf Van den Abeele.





Even gepassioneerd

"Mijn missie was om voor de toekomst, de veiligheid en welzijn van alle inwoners te ijveren en om de ziel van zowel Sint-Martens-Latem als Deurle te bewaren", zegt Bob.





"Met Welzijn zijn we daarin geslaagd door bijvoorbeeld veel open ruimte aan te kopen, zoals het terrein achter het gemeentehuis, de boomgaard aan de kerk van Deurle en het Museum Gevaert-Minne en de hele site daarrond. Na 42 jaar in de gemeenteraad maak ik graag plaats voor de jongere generatie, maar ik blijf even gepassioneerd werken voor onze gemeente. De kandidatuur van Hans is zeker niet door mij opgedrongen of gearrangeerd, maar ik juich ze wel toe. Mijn goede raad? Zichzelf blijven en niet handelen uit eigenbelang, maar in het belang van de inwoners en van de gemeente", aldus de voormalige burgervader.





Huidig burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele trekt de lijst. Naast Hans Van Hooland stellen ook Pieter Vanderheyden, Rigo Van de Voorde, Linda Colpaert-Vermaercke, Emile Verschueren, Filip Vanparys, Jan Van Wassenhove, Filip Christiaens, Barbara Lannoy-Hallums, Inge Baert-De Mey, Florence Derck, Alice Verheye, Steven Van den Heede, Koen Van Cauter, Sonja Vankeirsbilck, Paula Rijckaert, Lea Careel-Steyaert en Bart Verkerken zich kandidaat.