Ernstig gewond na klap tegen vrachtwagen 08 mei 2018

Sara Waterloos (29) uit Sint-Martens-Latem is in de nacht van zondag op maandag vrij ernstig gewond geraakt bij een ongeval langs de N37 in Ruiselede. Op de baan tussen Tielt en Aalter kwam ze rond vier uur met haar BMW om nog onbekende reden frontaal in botsing met een vrachtwagen die uit de richting van Tielt kwam. Het voertuig van de jonge vrouw raakte onherstelbaar beschadigd. Sara Waterloos kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De 42-jarige trucker uit Ardooie die ook bij het ongeval betrokken was, bleef ongedeerd. (VHS)