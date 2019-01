Enige juwelier van Sint-Martens-Latem sluit “We voelen ons niet meer veilig” Anthony Statius

15 januari 2019

19u14 0 Sint-Martens-Latem De enigste juwelierszaak in Sint-Martens-Latem sluit op 15 februari definitief de deuren. Na een inbraak in 2017 en een bezoek van een bende bij wijze van verkenning voelen Ephrem Devos (49) en Katrien Reynvoet (48), de uitbaters van Fidauro, zich permanent onveilig. “Een prachtig beroep, maar met een schaduwzijde. Als die donkere kant meer begint door te wegen, dan moet je ermee stoppen.”

14 februari is de dag waarop heel wat geliefden tonen hoe graag ze elkaar zien. Met een bloemetje, een nieuw paar schoenen of een diamanten verlovingsring. Ook voor juwelierskoppel Ephrem Devos en Katrien Reynvoet uit Sint-Martens-Latem is Valentijnsdag speciaal. Niet omdat er dan meer juwelen over de toonbank gaan, maar omdat ze rond die periode al enkele belangrijke beslissingen hebben genomen. Ze trouwden op valentijn, verhuisden van een huurpand in de Golflaan naar een eigen winkel in de Maenhoutstraat en vorig jaar op Valentijnsdag besliste het koppel na alweer ongewenst bezoek om ermee op te houden. Over enkele weken, exact een jaar later trekken Ephrem en Katrien definitief de stekker uit Fidauro. Hiermee verdwijnt de enige juwelierszaak uit Sint-Martens-Latem.

Fidauro is al sinds september 1995 een vaste waarde in het kunstenaarsdorp. Ephrem groeide op in een Ieperse juweliersfamilie en nadat zijn vader op vijftigjarige leeftijd overleed, besliste de jonge goudsmid om samen met zijn vrouw, de Heusdense Katrien Reynvoet, een eigen zaak te beginnen. “We waren zeer ambitieus”, vertelt Ephrem. “We zochten een geschikte locatie tussen Ieper en Gent en zo zijn we op een verloren zondag in Sint-Martens-Latem terechtgekomen. Als West-Vlaming kende ik deze gemeente niet, maar er was hier veel beweging en we zagen wel het potentieel. We zijn van nul begonnen en na zeven jaar keihard werken hebben we een stuk grond in de Maenhoutstraat gekocht en er onze huidige zaak gebouwd”, zegt Ephrem. “Door onszelf te blijven, eerlijk te zijn met onze klanten en door voluit de kaart van kwaliteitsjuwelen uit het hogere segment te trekken zijn we na de verhuizing sterk gegroeid en eigenlijk altijd maar blijven groeien”, zegt Katrien.

Rompslomp met verzekeringen

En toch besloten Katrien en Ephrem begin vorig jaar om hun bloeiende zaak op te geven. “In februari 2017 kregen we inbrekers over de vloer”, vertelt Ephrem. “Die inbraak is een keerpunt geweest. We werden met onze beide voeten op de grond gezet. Je wordt gepakt in je veiligheidsgevoel. De daders werden gevat, maar er volgt nadien nog een hele rompslomp met de verzekeringen. Het is zeer moeilijk te bewijzen wat er precies weg is en wat de waarde is. Voor de klant heeft een bepaald juweel of uurwerk een onbetaalbare emotionele waarde, maar de intrinsieke waarde ligt vaak helemaal anders.”

“We hebben die inbraak grotendeels verwerkt, maar die blijft toch rondspoken in je achterhoofd. En daar stopte het niet. In januari vorig jaar kregen we het onheilspellend bericht dat de omheining achteraan helemaal was opengeknipt. Opnieuw individuen op pad met foute bedoelingen… Dat deed ons verder nadenken: wat gaan we er mee doen?”

Vorig jaar op Valentijnsdag kwam een Fransman langs op verkenning. Toen hij weg was, stonden we te trillen op onze benen. Dat willen we niet meer” Ephrem Devos (49) en Katrien Reynvoet (48)

Aan stoppen dacht het koppel nog niet, maar amper vijf weken later, op Valentijnsdag was het weer prijs. “Het was een drukke dag en op een bepaald moment stapt er een Fransman de zaak binnen. Katrien en ik voelden onmiddellijk dat er iets niet klopte. Hij begon allerlei specifieke vragen te stellen en hij liep constant binnen en buiten om te zien hoe ons beveiligingssysteem werkt. Zelfs onze kinderen hadden het gemerkt en haalden de waakhond erbij. Dat is een stressgevoel dat letterlijk om je hart slaat. Na een half uur was die man eindelijk weg en we stonden gewoon te trillen op onze benen. Dit gaf voor ons de doorslag: Katrien en ik keken elkaar aan en we wisten het onmiddellijk. Hier stopt het. Dit willen we niet meer.”

“We zijn nu een jaar verder en we voelen dat dit de juiste beslissing was. Daarin zijn we gesterkt na nog meer criminele feiten intussen bij andere juwelieren: de tigerkidnapping bij juwelier Haesevoets Waregem, de schietpartij bij juwelier Moens in Oostakker, de ramkraak bij juwelier Bouverne in Gent, inbraken in Torhout, Eernegem en Knokke en ga zo maar door. Eigenlijk is het triest want als juweliers hebben we een prachtig beroep. Klanten komen langs op gelukkige momenten in het leven: een verjaardag, een verloving of een jubileum. Maar het beroep heeft een schaduwzijde. En als die donkere kant zwaarder begint door te wegen, dan moet je gewoon stoppen.”

Die bendes worden aangetrokken door de luxe hier, maar ze zien niet dat we er ook keihard voor moeten werken Ephrem Devos (49) en Katrien Reynvoet (48)

“Of dit onveiligheidsgevoel verergerd is de laatste jaren? Het is er alleszins niet op verbeterd”, zegt Ephrem. “Het Schengenakkoord heeft ervoor gezorgd dat de grenzen wagenwijd open staan en daarvan maken daderbendes dankbaar gebruik. Als zij vandaag hier een overval plegen, staan ze binnen de twee uur in Duitsland en nog eens twee uur later zijn ze spoorloos verdwenen in Oost-Europa. In België heerst een gevoel van straffeloosheid. Die bendes weten dat en ze hebben dus maar weinig te verliezen. Ze nemen een beperkt risico, want kans op zware straffen is er bijna niet. Ze worden aangetrokken door de luxe die wij hier hebben, maar ze zien niet dat we er ook keihard voor moet werken. Als juweliers hebben we dan ook nog eens het nadeel dat we in een sector zitten waarbij je zeer veel waarde in een klein volume hebt. Als ze onze zaak overvallen, zijn ze op tien minuten weg met twee volle sportzakken met de waarde van een grote showroom aan dure auto’s en drie uur later is het al niet meer traceerbaar. Op den duur sta je voortdurend op je hoede in je winkel en dat gevoel willen we kwijt. Eens het onder je vel kruipt, gaat het niet meer weg.”

De zaak werd voorlopig niet overgelaten. “We gaan niet bij de pakken blijven neerzitten en hebben zin om aan een nieuw avontuur te beginnen. Wat dit wordt, dat zien we wel”, besluit Ephrem.

Fidauro houdt nog tot 15 februari een totale uitverkoop. Meer info: www.fidauro.be.