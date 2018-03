Eeuwige jeugd voor Latemse eiken GEMEENTE PLANT 5.000 AFSTAMMELINGEN VAN OUDSTE BOMEN ANTHONY STATIUS

09 maart 2018

03u00 0 Sint-Martens-Latem Sint-Martens-Latem heeft sinds kort zijn eigen eikenbos. Het bijzonderste aan de aanplant van zo'n 1.600 zaailingen? De jonge eikjes werden gekweekt met genetisch materiaal van de twee oudste exemplaren van de gemeente

Wandelaars kunnen sinds dinsdag de eerste resultaten zien van Project Q. Op het einde van de dreef Turrebos plantte het Agentschap Natuur en Bos samen met enkele scholen uit de buurt een nieuw stukje Parkbos aan. Het is toevallig exact tien jaar geleden dat leerlingen van Latemse lagere scholen een stukje bos aanplantten op het perceel ernaast. Deze zijn ondertussen al gemiddeld tien meter hoog de lucht in geschoten. Boomspecialist Peter Van Herp overziet met enige trots de groei van het bos.





Knoestige eiken

"Ook nu betrekken we graag onze jeugd bij het bomenbeleid. De bomen die nu werden geplant zullen ooit twintig meter hoog zijn". Iedereen kent onze monumentale Rode Beukendreef, maar wat vele Latemnaars niet weten is dat onze oudste bomen in de Hoge Heirweg staan. Deze twee knoestige eiken staan ter hoogte van huisnummers 35 en 47 en zijn stille getuigen van de Kortrijkschen Heerweg die in 1776 werd vervangen door de N43. Sinds december 2010 verwierven ze de status van monument en nu zijn ze ook beschermd. De symboliek van 'de oudste' en het feit dat deze twee eiken een zeer goede vitaliteit hebben, bracht ons op het idee om hun genen een nieuwe toekomst te geven. Daarom zijn we een aantal jaren geleden gestart met Project Q. Met dit project - quercus is het Latijnse woord voor eik - wil de gemeente Sint-Martens-Latem de genetische kwaliteit van haar twee oudste eiken veiligstellen door het DNA verder te laten leven in jonge boompjes."





"Het gaat niet om klonen, voor alle duidelijkheid. De nieuwe bomen zullen dus niet identiek zijn aan de knoteiken in de Hoge Heirweg. Er werden manueel ongeveer vijfduizend eikels van de twee knoteiken geoogst en deze werden uitgeplant. Deze Latemse eikels zijn succesvol gekiemd en intussen uitgegroeid tot flinke zaailingen van een meter hoog. Ongeveer 1.600 exemplaren van dit bosgoed werden deze week geplant in het Parkbos en de rest wordt op andere plaatsen geplant waaronder het terrein van de Royal Latem Golf Club. Zo'n zeshonderd bomen worden door een boomkweker verder opgekweekt tot hoogstambomen waarmee we in 2022-2023 enkele dreven, waaronder de Oosterdijk, willen beplanten."