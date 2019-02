Eerste workout party voor ALS Liga in sporthal Anthony Statius

02 februari 2019

16u45 0 Sint-Martens-Latem De jonge personal trainer Arnaud De Bremaeker (26) organiseert op zondag 5 mei een workout party in de sporthal van Sint-Martens-Latem. De gemeente ondersteunt het initiatief en de volledige opbrengst gaat naar de vzw ALS Liga België.

Arnaud De Bremaeker van ADB Stay Strong Health en Personal Training Center wil zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen voor het goede doel. Aanvankelijk plande de jonge personal trainer uit Deurle zijn eerste workout party in de Art Cube in Gent, maar het feestje wordt verplaatst naar de sporthal van Sint-Martens-Latem en dit op zondag 5 mei.

“Tijdens deze workout party gaan we in groep een stevige workout doen op leuke muziek”, zegt Arnaud. “Iedereen is welkom om mee te trainen en achteraf te genieten van een gezond drankje. Door met ons een goede workout te doen, help je niet alleen jezelf, maar je steunt er ook mensen mee die lijden aan de zenuw-spierziekte ALS, want de volledige opbrengst gaat integraal naar de ALS Liga. Voor deze eerste editie krijgen we de steun van het gemeentebestuur en daar zijn we hen zeer dankbaar voor.”

Een ticket voor de workout party kost 5 euro Meer info en tickets via www.workoutparty.be.