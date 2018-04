Drie inbrekers aangehouden 04 april 2018

Drie mannen zijn afgelopen zondag opgepakt in de Brandstraat in Sint-Martens-Latem op verdenking van inbraken. De politie merkte de mannen van 19, 24 en 27 jaar oud op rond 17.30 uur en ging over tot een controle van de identiteitspapieren. Op dat moment kregen ze een melding via de 101-centrale van een inbraak in de Hooglatemweg. Daar werd een achterdeur geforceerd en verdween cash geld. De politie legde meteen de link met de drie mannen en nam hen mee voor verhoor. De politie vond in de nabije omgeving inbrekersmateriaal terug. De mannen, die de Kroatische en Franse nationaliteit hebben, zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter die besliste om hen aan te houden. (WSG)