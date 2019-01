Dieven aan de haal met elektronica uit geparkeerde Mercedes Sam Ooghe

10 januari 2019

16u59 0 Sint-Martens-Latem Autodieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag toegeslagen in Kraaiendonk in Sint-Martens-Latem.

Dat meldt de politiezone Schelde-Leie in een persbericht. De dieven konden onder meer een laptop en jas ontvreemden uit een Mercedes, die op de oprit voor een woning stond. Het is wel mogelijk dat de wagen niet slotvast was. De daders zijn momenteel voortvluchtig, maar de lokale recherche van Schelde-Leie onderzoekt de zaak.