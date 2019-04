Deinzenaar (53) knalt met glaasje wijn te veel op tegen straatlantaarns in Sint-Martens-Latem: 1.600 euro boete en rijverbod JDG

02 april 2019

11u30 3 Sint-Martens-Latem Een 53-jarige man uit Deinze is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 1.600 euro (waarvan de helft met uitstel) en een rijverbod van 21 dagen. De man reed begin 2018 in beschonken toestand tegen twee straatlantaarns in Sint-Martens-Latem.

De feiten vonden op 20 januari plaats, op terugweg van een avondje stappen. De vijftiger verloor de controle over z’n stuur en belandde tegen twee lantaarnpalen in Sint-Martens-Latem. Bleek dat hij iets te diep in het glas had gekeken: zo had de man 0.9 promille alcohol in z’n bloed, goed voor een tiental glazen.

“Mijn cliënt had inderdaad verschillende glazen witte wijn gedronken”, reageert zijn advocaat. “We betwisten de feiten dan ook niet.”

De meester benadrukt dat haar cliënt een blanco strafblad heeft en vroeg enige mildheid van de politierechter. “We vragen om het rijverbod te beperken tot de vijftien dagen die hem al zijn opgelegd”, klinkt het.

Het parket vorderde een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro. De politierechter hield de kerk in het midden en legde de man een rijverbod van 21 dagen en een boete van 1.600 euro op, waarvan de helft met uitstel. De Deinzenaar zal z’n wagen dus nog voor zes dagen aan de kant moeten laten staan, en komt er voorlopig van af met een boete van 800 euro.