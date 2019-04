De Mariekes zoeken onervaren vijftigplussers om te breien Anthony Statius

19 april 2019

09u06 0 Sint-Martens-Latem De Mariekes van Sint-Martens-Latem zijn op zoek nieuw bloed. Iedere maandagnamiddag komen de dames samen om te breien, haken en borduren en ze geven hun kennis graag door aan onervaren vijftigplussers.

Al meer dan veertig jaar komen elke maandagnamiddag een aantal dames samen in de polyvalente zaal van Huize Elsakker om te breien, haken, borduren en creatief naaien. Men kan er voor eigen gebruik met eigen materiaal werken of meewerken aan gezamenlijke projecten, die daarna te koop worden aangeboden tijdens de kerstmarkt in het Sociaal Huis en op het Latems kerstdorp.

Sinds kort zijn ook onervaren vijftigplussers welkom. De Mariekes zullen met plezier hun kennis en ervaring doorgeven aan elke nieuwkomer. Wie interesse heeft, is elke maandagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur welkom in Huize Elsakker in Priesterage 57. Meer info via Nicole Pauwels-De Smaele: 09/282.79.46.