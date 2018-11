Cultuurcafé over Vlaamse televisie Anthony Statius

28 november 2018

De Cultuurraad Latem-Deurle organiseert op zondag 16 december Cultuurcafé Latem in het gemeentehuis. In het panelgesprek ‘Vlaamse televisie zenders: moeten ze zichzelf heruitvinden?’ komen Peter Quaghebeur, Martijn Bal en Nicholas Lataire aan bod.

Hoe graag kijken we nog televisie? Dat is de centrale vraag in komende Cultuurcafé Latem. “De vraag brandt op alle lippen de laatste maanden want het landschap is sterk veranderd”, zegt voorzitter Bart Vandesompele. “Op zondag 16 december vanaf 10.30 uur komen drie kleppers naar ons Cultuurcafé in de Leiezaal in het gemeentehuis van Latem: Peter Quaghebeur, CEO SBS Belgium, zenders Vier-Vijf-Zes, Martijn Bal, de senior program manager van SBS en Nicholas Lataire, hoofdredacteur bij VTM Nieuws). Zij schetsen een beeld van het veranderende televisielandschap, de nieuwe tv-kijkers en de rol van Netflix in het hele verhaal van vraag en aanbod. Nadien volgt een aperitief in de tent van de Lions op het Kerstdorp, dat plaatsvindt op 15 en 16 december in het dorp van Sint-Martens-Latem.”

De toegangsprijs bedraagt 5 euro en inschrijven kan via de link: https://goo.gl/forms/3RGd4c1yzH2wENGA2.