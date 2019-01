Collectie en archief Jan Hoet rode draad doorheen nieuwe MDD-expo Anthony Statius

24 januari 2019

16u57 0 Sint-Martens-Latem Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle put voor haar nieuwe tentoonstelling uit de rijke collectie en het omvangrijke archief van Jan Hoet. Er werd een selectie gemaakt van vijf kunstenaars en zo zijn er nooit eerder vertoonde werken te zien van Panamarenko en Michael Buthe. “Dit is geen tentoonstelling over Jan Hoet, dat zou hij zelf niet gewild hebben. De kunstenaars staan centraal, Jan vormt de rode draad”, zegt curator Melanie Deboutte.

Op zondag 27 januari opent het MDD de tentoonstelling ‘Vijf kunstenaars uit het archief en de collectie van Jan Hoet: Marina Abramović, Michael Buthe, Mario Merz, Panamarenko & Royden Rabinowitch.’ Curator van deze expo is Melanie Deboutte, assistente van Hoet tijdens de voorbereiding van diens laatste kunstevenement De Zee in Oostende. De Vlaamse kunstkenner zou de expositie nooit zelf meemaken, want hij overleed op 27 februari 2014, een half jaar voor de opening.

“Na het overlijden van Jan werd de verzameling boeken en notitieboeken door zijn nabestaanden aan het museum Dhondt-Dhaenens overgedragen”, zegt Melanie Deboutte. “Zijn persoonlijke bibliotheekcollectie vindt sinds kort onderdak in The Wunderkammer Residence, een project van de kunstenaar Hans Op de Beeck, gelegen net achter het museum aan de oever van de Leie.”

“Met Jan Hoet is er een stukje kunstgeschiedenis geschreven, maar rond zijn collectie en archiefmateriaal is tot nu toe nog niet veel onderzoek gebeurd. Vrij snel na zijn overlijden heb ik beslist om dat zelf te doen en op vraag van MDD-conservator Joost Declercq kwam het idee om een tentoonstelling te organiseren. Voor alle duidelijkheid: dit is geen tentoonstelling over Jan Hoet, maar hij vormt wel de rode draad. Jan zou dat ook niet gewild hebben, het moet gaan over de kunstenaars, niet over hem. Daarom hebben we in dialoog met de nabestaanden een selectie gemaakt van vijf kunstenaars met wie Jan doorheen zijn leven een bijzondere samenwerking heeft gekend, namelijk Marina Abramovic, Michael Buthe, Mario Merz, Panamarenko en Royden Rabinowitch. De keuze voor deze kunstenaars geldt niet als definitieve selectie. Met deze tentoonstelling wil het museum slechts een tipje van de sluier oplichten van de intellectuele rijkdom die een diepgaander onderzoek in deze verzameling kan voortbrengen.”

“De tentoonstelling is zeer divers”, vervolgt Melanie. “Zo vind je er brieven, tekeningen en kunstwerken uit de privécollectie van Hoet, aangevuld met foto- en videomateriaal en ten slotte ook boeken uit de bibliotheek. Per kunstenaar wordt bestudeerd welke sporen de samenwerking met de tentoonstellingsmaker heeft achtergelaten. Zo hangt er een naamloos schilderij van Buthe, dat nooit eerder werd vertoond en de bezoeker vindt er een unieke tekening van Panamarenko, die een plaatsje aan de muur had in Jans huis in de Duifhuisstraat in Gent.

Geïnteresseerden kunnen iedere zondag van 10 tot 17 uur ook een bezoek brengen aan The Wunderkammer Residence. Meer info via https://www.museumdd.be/.