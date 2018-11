Coalitiegesprekken met Samen/N-VA en VLD afgesprongen Welzijn gaat alleen besturen Anthony Statius

21 november 2018

13u58 0 Sint-Martens-Latem De kogel is door de kerk, Welzijn gaat de komende zes jaar Sint-Martens-Latem alleen besturen. De coalitiegesprekken met het kartel Samen/N-VA en VLD draaiden uit op een sisser. Volgens Welzijn gingen beide partijen niet in op het voorstel van Welzijn, bij Samen/N-VA en VLD spreekt men over een eenzijdige beslissing van Welzijn.

Na bijna vijf weken van stilte maakt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele het nieuwe bestuur voor Sint-Martens-Latem bekend. De coalitie met Samen en N-VA wordt dus niet verdergezet.

Even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober. Welzijn, de partij van burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele zag haar stemmenaantal groeien van 36,8% tot 47,7% en kreeg daarmee twee extra zetels in de gemeenteraad. De inwoners van Sint-Martens-Latem en Deurle beloonden de lokale partij met een absolute meerderheid van 10 op 19 zetels. Met 1.502 voorkeurstemmen is Agnes de populairste politicus van de gemeente. Het kartel Samen/N-VA behaalde 27% en zag een zetel naar de huidige coalitiepartner gaan. Oppositiepartij Voor Latem en Deurle steeg van 23,4 % naar 25,3%, maar verloor een zetel aan Welzijn.

Ondanks de klinkende overwinning maakte Welzijn diezelfde avond nog haar intenties bekend om met haar huidige coalitiepartners Samen en N-VA – die als kartel opkwamen voor de verkiezingen – verder te besturen. “We vinden een breed draagvlak voor het bestuur belangrijk en Welzijn heeft de voorbije jaren goed samengewerkt met Samen en N-VA”, zegt Agnes Lannoo. “Maar uiteindelijk zag het kartel Samen/N-VA een brede coalitie niet zitten. Onze partij heeft daarna ook de hand gereikt aan VLD, maar ook zij gingen niet in op ons voorstel.”

Bij het kartel Samen/N-VA en VLD spreekt men over een eenzijdige beslissing van Welzijn. “Er waren afspraken gemaakt met Welzijn over de zetelverdeling van een coalitie tussen Welzijn en Samen/N-VA”, zegt Kristof Vanden Berghe (Samen/N-VA). “Maar met deze eenzijdige beslissing komt men terug op die afspraken en hierdoor is alle vertrouwen in de verantwoordelijken bij Welzijn verdwenen. Onze vijf verkozen gemeenteraadsleden zullen zich de komende zes jaar sterk inzetten om het verkiezingsprogramma van onze partij zoveel mogelijk te realiseren en dit vanop de oppositiebanken.”

Bij VLD is men niet verwonderd dat Welzijn ervoor kiest om geen nieuwe coalitie te vormen. “Reeds tijdens de vorige legislatuur hebben wij ondervonden dat Welzijn het zeer moeilijk heeft met inspraak en overleg”, reageert Nicolas Bosschem (VLD). “Tijdens de verkiezingscampagne heeft Welzijn haar huidige coalitiepartners niet gespaard. Door eenzijdig de beslissing te nemen om geen coalitie te vormen, neemt Welzijn nu blijkbaar ook afstand van de noties loyauteit en integriteit. Ook wij zullen ons met onze vier verkozen gemeenteraadsleden ten dienste blijven stellen van de gemeente. De nieuw samengestelde oppositie vertegenwoordigt nu de meerderheid van de bevolking en dit schept opportuniteiten om constructief te wegen op het beleid”, aldus Bosschem.

Welzijn zal dus vanaf 1 januari 2019 alleen verder besturen. Naast burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele zette, ook de huidige schepenen Rigo Van de Voorde, Pieter Vanderheyden en Emile Verschueren hun taak voort. “Verrassende nieuwkomer in het nieuwe bestuur is Barbara Lannoy-Hallums”, zegt de burgemeester. “Zij zal vanaf januari vierde schepen worden en voorzitter van het Bijzonder Sociaal Comité. Hierdoor bestaat het college voor de eerste maal uit 40% vrouwen. De taken van de schepen die van rechtswege vanaf 2019 moet verdwijnen zullen verdeeld worden over alle collegeleden. Om de actieve betrokkenheid van alle gemeenteraadsleden te vergroten zal het nieuwe bestuur vragen aan de fractieleiders van de drie partijen in de gemeenteraad om in gezamenlijk overleg strategische dossiers van bij de opstart te bespreken in werkgroepen.”

“Welzijn draagt Deurlenaar Jan Van Wassenhove voor als voorzitter van de gemeenteraad hij volgt hiermee zijn dorpsgenoot Linda Vermaercke op in de gemeenteraad. Filip Christiaens wordt onze fractieleider en Filip Vanparys zal voorgedragen worden als lid van de politieraad.”