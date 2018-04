Brandweer rukt uit voor barbecue 16 april 2018

De brandweer is zaterdagnamiddag uitgerukt voor een barbecue in de Moeistraat in Sint-Martens-Latem. Het barbecuestel was aan het smeulen en de eigenaars kregen het niet meer onder controle. Dat lukte de brandweer wel, zodat er geen gevaar was voor de bewoners of hun woning. (JEW)