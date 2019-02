Bouw bibliotheek start deze zomer Anthony Statius

26 februari 2019

13u38 0 Sint-Martens-Latem De gemeenteraad van Sint-Martens-Latem heeft het ontwerp en het bestek van de nieuwe bibliotheek goedgekeurd. Het kostenplaatje komt neer op 1.951.479 euro. “We hopen tegen de zomer te kunnen starten met de werken”, zegt schepen van patrimonium Emile Verschueren (Welzijn).

Bij de stemming over het ontwerp en het bestek van de nieuwe bibliotheek op maandag 25 februari stonden de neuzen nog steeds niet in dezelfde richting. De volledige fractie Welzijn - goed voor tien stemmen - en twee leden van de fractie Samen-N-VA - stemden voor. De volledige fractie Voor Latem en Deurle en twee leden van Samen-N-VA stemden tegen en Kristof Vanden Berghe (Samen-N-VA) onthield zich over het punt.

In de gemeenteraadszitting van 30 mei 2016 werd goedkeuring verleend aan het bouwen een nieuwe bibliotheek en op 15 juni 2017 werd hiervoor het architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen aangesteld. De totale kostprijs wordt geraamd op 1.951.479 euro en hierin zijn ook omgevingsaanleg en het uitgebreid vast meubilair inbegrepen. Voor het aandeel van de gemeentelijke basisschool wordt beroep gedaan op een subsidie van de Vlaamse overheid, zodat het aandeel ten laste van de gemeente daalt met 400. 000 euro.

“De oude bibliotheek wordt binnen twee maanden afgebroken en we hopen nog deze zomer te kunnen starten met de bouw van het nieuwe complex”, zegt schepen van patrimonium Emile Verschueren.