Bibliotheek tijdelijk in pastorie 01 augustus 2018

02u35 0 Sint-Martens-Latem De bibliotheek van Sint-Martens-Latem is sinds gisteren tijdelijk verhuisd naar de pastorie, naast de kerk. Het gemeentebestuur plant de bouw van een gloednieuwe bibliotheek met een prijskaartje van 2,1 miljoen euro.

"We hopen begin volgend jaar aan deb ouw te kunnen beginnen", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn).





Wie in Sint-Martens-Latem een goed boek wil ontlenen tijdens de zomervakantie, kan sinds gisteren terecht in de pastoriewoning in het Dorp. De collectie verhuist tijdelijk naar deze locatie in afwachting van de bouw van de nieuwe bibliotheek.





Architecturaal meesterwerk

"In afwachting van de sloop kan de oude bibliotheek nog tijdelijk gebruikt worden door de lagere school en de muziekacademie", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele. "Daar kan men de extra ruimte zeer goed gebruiken. We hebben de verhuis naar de pastorie nu al georganiseerd omdat de bibliotheek tijdens de zomer toch altijd gedurende enkele weken gesloten is."





Het gemeentebestuur gaat voor de nieuwe bibliotheek in zee met het Brusselse bureau OFFICE Kersten Geers David Van Severen, dat in de Latemstraat een architecturaal meesterwerk neerpoot van 2,1 miljoen euro.





"Het bestek werd opgemaakt, er wordt er een aanbesteding uitgeschreven en dit wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd", zegt de burgemeester. "Als alles goed gaat, starten de bouwwerken begin 2019. De bib van Sint-Martens-Latem wordt het grootste huis van de gemeente." (ASD)