Bestuurder zonder rijbewijs raakt zwaargewond na klap tegen paal Jeffrey Dujardin

22 februari 2019

13u38 0 Sint-Martens-Latem Op de N43 in Sint-Martens-Latem is donderdagavond rond 23.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een bestuurder die richting Gent reed in op een paal en ging over de kop, de man raakte zwaargewond.

Een 32-jarige bestuurder uit Tielt verloor rond middernacht de controle over het stuur ter hoogte van de rotonde aan de Klapstraat. Het voertuig reed in op een paal en ging over de kop. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond en werd naar Maria Middelares in Gent overgebracht. De bestuurder had geen geldig rijbewijs en de wagen stond geseind voor in beslagname. Achteraf bleek ook dat de man enkele glaasjes teveel op had.