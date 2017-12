Beschonken automobilist in gracht 02u52 0

Een wagen is donderdagnacht rond 1.30 uur in de gracht beland langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem. De 23-jarige bestuurder uit Deinze was de controle over het stuur verloren nadat hij te veel gedronken had. Hij moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven en moet zich voor de politierechter verantwoorden. De man bleef ongedeerd. Zijn wagen werd getakeld. (JEW)