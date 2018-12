Belgische producten voelen, ruiken en proeven bij Belgo Ginliefhebber Vincent opent winkel voor smaakmakers Anthony Statius

06 december 2018

14u07 0 Sint-Martens-Latem Vincent Parisis, de man achter de succesvolle webshop Ginsonline.be, heeft een belevingswinkel geopend langs de Kortrijksesteenweg (N43) in Sint-Martens-Latem. “In Belgo Concept Store vind je dranksoorten en andere smaakmakers waar een Belgisch verhaal achter schuilt”, zegt Vincent.

Wat meteen in het oog springt in Belgo, is de gezellige sfeer die er rondhangt. Een lederen Chesterfield-zetel nodigt onmiddellijk uit om je in neer te vleien en een oude, houten bar verraadt dat dit meer is dan een gewone drankwinkel.

Bar overgrootvader

“Die bar is nog van mijn overgrootvader geweest”, vertelt Vincent. “Hij was de allereerste brouwer van Krüger. Ik heb de bar volledig laten zandstralen en ik ben blij dat ik hem een prominente plaats heb kunnen geven in mijn nieuwe winkel. Er zit een verhaal achter en dat vind ik belangrijk voor alle producten die ik aanbied. In Belgo - de naam zegt het zelf al - staan Belgische kwaliteitsproducten centraal. Klanten kunnen er terecht voor een premiumaanbod van geestrijke drank zoals gin, whisky, rum en wodka en daarnaast heb ik ook een select assortiment van wijn, champagne en non-alcoholische aperitieven. Verder vind je hier ook chocolade, kaviaar, truffels en andere smaakverrassingen, allemaal met een achterliggend vaderlands verhaal.”

Vincent Parisis is sinds 2000 actief als ondernemer en hij richtte in 2015 Ginsonline op, een webshop met meer dan 450 soorten premium gin en heel wat tonics, botanicals, bitters en accessoires. “Om mijn klanten nog meer op hun wenken te bedienen en omdat zien, ruiken, voelen en vooral proeven belangrijk zijn, open ik nu deze concept store.” Meer info op de Facebookpagina Belgo Concept Store.