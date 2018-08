Barbecue harmonieorkest 18 augustus 2018

02u48 0

Het harmonieorkest van Sint-Martens-Latem houdt op zaterdag 25 augustus een barbecue. Iedereen is welkom tussen 18 en 21 uur in het repetitielokaal langs de Kortrijksesteenweg 95A. Inschrijven is verplicht en dit vóór woensdag 22 augustus. Volwassenen betalen 18 euro, kinderen 9 euro. Reserveren via wclaeyssens@telenet.be. (ASD)