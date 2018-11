Auréline (15) is jongste kruisboogkoningin van Jong wordt oud Anthony Statius

13 november 2018

10u32 0

Auréline Van der Plaetsen werd op de koningsschieting van kruisbooggilde Jong wordt oud gekroond tot jongste koningin ooit.

De kruisbooggilde uit Deurle werd opgestart in 1903 en is dus een koninklijke gilde. “We hebben nu drie generaties schutters in de familie”, zegt Ludo, de vader van de 15-jarige koningin. “Mijn vader Pol werd drie jaar op rij koning en mag zichzelf dus keizer noemen. Ikzelf werd meerdere keren koning op de staande en liggende wip en nu is mijn dochter Auréline koningin op de liggende wip. Auréline is de eerste koningin sinds 2001 en ze is de jongste ooit. Haar volgende opdracht is om volgend jaar koningin te worden op de staande wip. Op deze manier hopen wij de jeugd te motiveren om deze oude sport te blijven eren”, aldus Ludo Van der Plaetsen.