Annelies opent Gallery Ysebaert in Maenhoutstraat Verdwalen in unieke beeldentuin Anthony Statius

03 december 2018

15u52 0 Sint-Martens-Latem De gemeente Sint-Martens-Latem is opnieuw een kunstgalerij rijker. Annelies Ysebaert opent dit weekend officieel haar Gallery Ysebaert in de Maenhoutstraat. “Achter de galerie ligt een unieke beeldentuin”, zegt Annelies.

Op zaterdag 8 december opent de nieuwe kunstgalerie ‘Gallery Ysebaert’ officieel de deuren in Sint-Martens-Latem. Op een oppervlakte van 300 vierkante meter exposeert eigenares Annelies Ysebaert er zowel Belgische als internationale kunst.

Annelies Ysebaert is architecte van opleiding en was hiervoor zaakvoerster van Galerie Ganache in Gent, waar ze kunst, koffie en chocolade combineerde. “Kunst is altijd de rode draad doorheen mijn leven geweest”, zegt Annelies. “Het is voor mij een spiegel om jezelf te kunnen herkennen en te ontdekken wat anders verborgen blijft. Ik heb altijd met veel passie in Galerie Ganache gestaan, maar voelde dat ik me verder volledig wou focussen op kunst.”

Van 8 december tot 28 februari loopt de eerste grote tentoonstelling met werken van onder andere de Israëlische kunstenaar Yaacov Agam, een van de grondleggers van de kinetische kunst. “Zijn werk wordt gekenmerkt door beweging, tijd, licht en geluid en maakt deel uit van de grote collecties van alle grote musea ter wereld, zo ook het MoMa”, zegt Annelies. “Het is de eerste keer dat zijn werken zo uitgebreid worden getoond in België. Naast werken van Yaacov Agam, zullen ook de werken van Frank Kenis, Philippe Leblanc, Roy Yariv en Ofra Zimbalista getoond worden. De beeldentuin zal worden ingenomen door werken van de Belgische beeldhouwster Hilde Van de Walle.”

Zaterdagavond 8 december om 19 uur vindt de officiële opening van Gallery Ysebaert plaats in aanwezigheid van Simona Frankel, ambassadeur van Israël. Meer info via http://www.galleryysebaert.be/.