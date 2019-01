Alex Maes (43) en Bram Vanaudenaerde (41) openen Italiaans restaurant I Ragazzi en plannen heropleving van voormalige Kerkenhoek Anthony Statius

08u31 0 Sint-Martens-Latem Ah, I Ragazzi! Vrij vertaald als de jongens, the boys, les mecs. De losse begroeting past perfect bij het gelijknamige Italiaanse restaurant van Alex Maes en Bram Vanaudenaerde in Latem-dorp. “We willen de authentieke Italiaanse keuken terugbrengen op een no-nosense manier”, klinkt het. Het duo heeft ook plannen met het voormalige café De Kerkenhoek.

De wegen van ondernemers Alex Maes en Bram Vanaudenaerde kruisten elkaar voor het eerst zo’n dikke tien jaar geleden. Alex was toen nog zaakvoerder van ’t Latemke, het huidige Terrazza, en Bram Vanaudenaerde was chef van zijn Mondada in Gent-Zuid. Sinds 2011 is Alex eigenaar van de succesvolle brasserie Fou d’O in Gent en twee jaar geleden heeft Bram Mondada overgelaten.

“Met I Ragazzi willen we de authentieke Italiaanse keuken brengen, maar op een nieuwe manier”, zegt Alex Maes. We zijn op zoek gegaan in Vlaanderen naar kwalitatieve Italiaanse ingrediënten. En we trekken dit door in al onze dranken en gerechten. De klant kiest wat hij wil eten en hoe hij dat wil doen. Wil je een hoofdgerecht delen? Geen probleem. Wil je aan de toog eten? Dat kan allemaal. Alles draait om het familiale gevoel van gezellig samen tafelen.”

“De menukaart houden we bewust beperkt en onze chef-kok Jakob Everaert kan perfect ingespelen op ons concept. Om te beginnen zijn er negental gerechtjes zoals risotto en melanzane alla parmigiana die je kan delen onder vrienden. Daarna is er keuze uit vier hoofdgerechten waaronder klassiekers zoals saltimbocca of gegrilde tonijn en verder staan er een viertal pasta’s op de kaart waaronder vongole en amatriciana. Bij de hoofdgerechten kan je enkele bijgerechten bestellen en als dessert kan je onder andere kiezen tussen een heerlijke sabayon of amandelen uit Avola. De menukaart zal om de zes weken vernieuwd worden en de suggesties kunnen dagelijks wisselen. We willen anders zijn, met accent op authenticiteit en kwaliteit. We doen gewoon ons ding en we willen mensen een leuke avond bezorgen.”

Over de nieuwe zaak in het vroegere pand van De Kerkenhoek kunnen de heren nog niet veel kwijt. “We zijn nog aan het sleutelen aan een goed concept, maar het zal alleszins geen nachtleven meer zijn zoals vroeger. We willen ons focussen op de mooie tuin die we zullen her aanleggen .Het wordt een mooie ontmoetingsplaats in Dorp, waar eten en drinken centraal staan. We mikken op mei om de zaak te openen”, besluit Bram.

