Albijn Van den Abeele herdacht met bloemenhulde en tentoonstelling Anthony Statius

22 december 2018

15u18 0 Sint-Martens-Latem Het is op zaterdag 22 december exact honderd jaar geleden dat Albijn ‘Binus’ Van den Abeele overleed. Om de grondlegger van de Latemse kunstbeweging te herdenken brachten de Latemse Kunstkring en de gemeente hulde aan zijn graf en in april start een tentoonstelling rond het geslacht Van den Abeele in het gemeentehuis.

Het herdenkingsjaar rond Albijn Van den Abeele is op zaterdag 22 december gestart met een bloemenhulde aan zijn graf naast de Sint-Martinuskerk in Latem-dorp, gevolgd door een lezing en een receptie in de Leiezaal van het gemeentehuis. Het was die dag exact een eeuw geleden dan Albijn overleden is. De herdenking van Binus is een initiatief van de Latemse Kunstkring in samenwerking met het gemeentebestuur.

“Dankzij Albijn Van den Abeele is Sint-Martens-Latem het prachtige kunstenaarsdorp aan de Leie zoals we het nu kennen”, zegt Freddy Bijn, voorzitter van de Latemse Kunstkring. “Albijn was kunstschilder en van 1869 tot 1876 was hij burgemeester van Sint-Martens-Latem, maar zijn grootste verdienste is dat hij de grondlegger was van de Latemse kunstbeweging. Dankzij Albijn is onze gemeente nog steeds een aantrekkingspool voor kunstenaars en kunstliefhebbers. Het komende jaar we graag de dynastie van de Van den Abeeles en het zestigjarig bestaan van de Latemse Kunstkring herdenken, die werd opgericht door kleinzoon Raf Van den Abeele. Daarnaast besteden we ook aandacht aan Herman Van den Abeele, zoon van Binus en vader van Raf. Ook gemeentesecretaris Hugo Van den Abeele komt aan bod en niet in het minst omdat hij in 1924 de eerste tentoonstelling over de Latemse kunstenaars organiseerde. In 2019 bestaat de Heemkring Scheldeveld 50 jaar. Ook hier was Raf Van den Abeele stichtend voorzitter.”

Wie meer wil te weten komen over het geslacht Van den Abeele, die kan zaterdag 6 april 2019 al in de agenda noteren. “Die dag wordt de Albijn van den Abeele-tentoonstelling officieel geopend in de raadzaal van het gemeentehuis”, zegt Freddy Bijn. “De tentoonstelling loopt tot en met 2 juni en vindt plaats op de twee artiestenzolders. Wij trekken het thema open naar de betekenis van Binus voor het kunsthistorisch verleden van de gemeente: zijn tijdgenoten, zijn nageslacht en zijn invloed op het karakter van onze gemeente. De tentoonstelling zal schilderijen en schetsen uit diverse periodes tonen, portretten en schilderijen van tijdgenoten en archiefdocumenten. ”

Op de herdenkingsplechtigheid waren er naast kunstliefhebbers ook enkele afstammelingen van Binus aanwezig. Karel Meganck, schoonzoon van Albijns kleinzoon Raf Van den Abeele, gaf in naam van de familie een toespraak: “Albijn heeft onze familie drie belangrijke levenslessen meegegeven: zorg dragen voor anderen, zorg dragen voor de natuur en altijd aandacht hebben voor schoonheid.”