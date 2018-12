Al vier inbraken in Sint-Martens-Latem tijdens kerstperiode Wouter Spillebeen

28 december 2018

15u13 0 Sint-Martens-Latem Inwoners van de Muldersdreef Sint-Martens-Latem hebben donderdag een inbraak vastgesteld toen ze terugkwamen van een reis. Dat brengt het totale aantal inbraken tijdens de kerstperiode in Sint-Martens-Latem voorlopig op vier.

De bewoners kwamen thuis nadat ze een week op reis waren geweest en stelden vast dat inbrekers een raam op de eerste verdieping ingeslagen hadden. Langs daar waren ze naar binnen gekomen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de daders een buit maakten. De politie is verwittigd en voert een onderzoek.

Het is al de vierde inbraak die gemeld werd in Sint-Martens-Latem tijdens de kerstperiode. Op kerstavond sloegen inbrekers al eens toe in de Muldersdreef en in de Golflaan. Op tweede kerstdag forceerden ze een venster in het Lindenpark. Of het over dezelfde dadergroep gaat, maakt deel uit van het onderzoek.