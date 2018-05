3,5 uur frituurolie schrobben 08 mei 2018

De brandweermannen hadden gisterenmiddag zowat 3,5 uur poetswerk in de Kerkstraat in Sint-Martens-Latem nadat een vat gebruikte frituurolie op de weg viel. Rond 11.40 uur werd de brandweer opgeroepen naar restaurant De Klokkeput. Daar moest een vat gebruikte frituurolie opgehaald worden aan de keuken, maar dat liep mis. Het vat viel van de vrachtwagen en de inhoud vloeide over de rijweg. "Misschien was het vat niet goed vastgemaakt", speculeert een van de koks. De Kerkstraat werd afgesloten voor alle verkeer tussen de Meersstraat en de Koperstraat. De brandweermannen schrobden de straatstenen schoon met de sproeiers aan de voorkant van de tankwagen. Rond 15.15 uur was de weg weer spic en span. (WSG)