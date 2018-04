"Zoontje gebruikt om in te breken? Echt beledigend" 27 april 2018

Een 45-jarige vader die zijn zoontje gebruikt zou hebben om in te breken in een huis in Sint-Martens-Latem, verweerde zich gisteren fel. "Dit is echt beledigend voor mij, alsof ik een slechte vader ben."





De dochter van de bewoners van het huis in Sint-Martens-Latem trof de beklaagde aan op de oprit samen met zijn zoontje. Ze sprak hem aan en hij beweerde dat hij er was om te zien of er nog werken nodig waren aan het zwembad. Maar toen de dochter naar binnen ging, zag ze dat heel het huis overhoop gehaald was. Er was niets gestolen.





"Enkel een tenger en klein persoon kon door het opengebroken raam naar binnen gaan. Daarom vermoeden we dat het minderjarige kind van de beklaagde gebruikt werd", redeneerde het Openbaar Ministerie. Maar de man houdt vol dat hij niets met de inbraak te maken heeft.





De vader, die al verschillende keren veroordeeld werd voor onder andere diefstallen en bedreigingen, droeg op het moment van de feiten al een enkelband. "Waarom is niet gekeken wanneer hij het huis verlaten heeft? Of waarom zijn de onbemande camera's in Sint-Martens-Latem niet bekeken? Die zouden kunnen aantonen dat de beklaagde niet de tijd had om het huis overhoop te halen", pleitte zijn advocaat.





Dat het OM vermoedt dat de beklaagde zijn zoon gebruikte om binnen te raken, raakte een gevoelige snaar. "Dat is echt beledigend. Alsof ik een slechte vader ben. Ik ben geen engel, maar dat ik met mijn zoon zou gaan inbreken? Als ik schuldig bevonden word, ga ik in beroep", brieste hij. Uitspraak op 24 mei. (WSG)