"Museum kan niet verder zonder uitbreiding" DHONDT-DHAENENS IN BEROEP NA VIERDE 'NJET' VOOR NIEUW GEBOUW

31 augustus 2018

02u36 0 Sint-Martens-Latem Het voortbestaan van het Museum Dhont-Dhaenens hangt aan een zijden draadje. Sint-Martens-Latem heeft opnieuw de bouwaanvraag voor de renovatie en uitbreiding geweigerd. "We hebben geen plaats om onze collectie te tonen", zegt directeur Joost Declercq.

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle krijgt opnieuw een njet van de gemeente voor de renovatie van het gebouw en de realisatie van een bijgebouw van 450 vierkante meter. De eerste plannen dateren al van 2012 en na zes jaar en vier pogingen werd het ontwerp van Robbrecht en Daem architecten opnieuw afgekeurd. Dit keer tekent het museum beroep aan bij de provincie Oost-Vlaanderen.





"Zonder uitbreiding kan MDD zijn basistaken niet meer uitvoeren", zegt directeur Joost Declercq. "Hierdoor komt het voortbestaan van het museum in het gedrang. Het MDD zet het gedachtegoed van Jules Dhondt en Irma Dhaenens verder. We beheren een collectie van Vlaamse moderne schilders, met topwerken van onder andere James Ensor, en als hedendaags kunstencentrum produceren we nieuwe tentoonstellingen. Het beheren en tonen van de collectie Dhondt-Dhaenens én van de nieuwe kunstcollecties vereist een kleine nieuwbouw want het huidige gebouw is te klein en voldoet niet meer aan de normen.





Brandveiligheid

Het is daarom onze plicht om beroep aan te tekenen tegen de afwijzing van de bouwaanvraag. Tegelijkertijd gaan we ook op zoek naar een andere locatie in de omgeving om onze collecties op korte termijn te kunnen tonen aan het publiek. Willen we overleven, dat is een uitbreiding nodig. De klok tikt, want we dreigen onze financiering te verliezen."





"De bouwaanvraag werd geweigerd omwille van brandveiligheid", zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). "De toegang voor de brandweer aan de kant van de Ponstraat is niet breed genoeg en indien men het museum voor de brandweer wil ontsluiten aan de kant van de Museumlaan is er nood aan een nieuw stuk verharde weg. Aangezien het MDD in een woonpark ligt, mag men maar een bepaald deel van de site verharden. Ook de stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie heeft een negatief advies verleend, dus het zou mij verbazen indien het provinciebestuur zou ingaan op het beroep."





"Als gemeentebestuur zitten wij tussen twee vuren", vervolgt de burgemeester. "Wij zijn het museum genegen, maar willen ook de buurtbewoners niet in de kou laten staan. De relatie tussen het museum en de buurt is verzuurd. Ik roep op om samen aan een oplossing te werken, er spelen te veel emoties in deze discussie."





"Wij zijn de buurt en de gemeente tegemoet gekomen", zegt Declercq. "We werken samen met de gemeente voor het RUP en de drie bouwaanvragen, het project werd al gehalveerd, we stelden de aanleg van groene parkings op ons terrein voor om overlast te vermijden en we stelden een charter voor dat activiteiten beperkt in tijd, ruimte en aantal gasten."