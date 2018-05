"Inbraak? Hadden autopech" 30 mei 2018

02u57 0

Drie Kroaten bleven voor de rechter volhouden dat ze niet ingebroken hadden in een woning in een residentiële wijk in Sint-Martens-Latem om er te stelen. "We hadden autopech en zochten water in de woning", zeiden ze. Nochtans was er uit de woning 100 euro verdwenen en kon de politie de wagen zonder problemen starten. Uiteindelijk vielen ze voor rechter Blomme door de mand en gaven ze schoorvoetend toe dat ze er effectief wilden stelen. Twee daders riskeren een jaar cel en 800 euro boete, hun derde kompaan vliegt mogelijk 18 maanden in de cel. Uitspraak op 15 juni. (JEW)